مفاجأة.. 14% من المتعافين من كورونا في الصين عاد لهم الفيروس مرة أخرى

على الرغم من محاولات السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتحقيق الصين نسب شفاء كبيرة وصلت إلى 90% من المصابين بالمرض الذين بلغ عددهم نحو 81 ألف مصاب، إلا أن ثمة صدمة كشفت عنها دراسة صينية على المتعافين من المرض.

وكشف أطباء صينيون أن نسبة تبلغ من 3% إلى 14% من إجمالي المرضى بفيروس كورونا المستجد، والذين أعلن شفاؤهم من الفيروس، حين خضعوا لاختبارات مرة أخرى، جاءت النتائج إيجابية بالنسبة للفيروس، وهو ما أثار مخاوف عديدة حول إمكانية عودة الفيروس مرة أخرى ونقص هؤلاء المتعافين للمناعة.

وأظهر البحث الذي نقلت نتائجه جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن الاختبارات التي أجريت للمرة الثانية على مرضى أعلن شفاؤهم من الفيروس بمقاطعة جوانجدونج، أظهرت أن ما بين 3% إلى 14% من المرضى جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى.

أطباء: يجب وضع المتعافين في حجر صحي لمدة 14 يوم إضافية

وفي الوقت الذي تثير فيه تلك الاختبارات احتمال أن بعض الأشخاص ربما لا يكونون محصنين ضد المرض، تشير دراسات أخرى إلى أن الذين أصيبوا بالمرض ظلوا حاملين للفيروس بعد شفائهم منه، دون أن تظهر عليهم أي أعراض.

وشكك خبراء طبيون آخرون في دقة اختبارات الحمض النووي لكشف آثار الفيروس لدى بعض المرضى الذين أعلن عن تماثلهم للشفاء، لافتين إلى أن النتائج السلبية التي ظهرت لديهم سابقا ربما تكون خاطئة.

ويرى هؤلاء الخبراء أنه يجب وضع المرضى الذين أعلن عن شفائهم في حجر صحي إضافي لمدة أسبوعين من أجل التأكد من تعافيهم بشكل كامل، وعدم عودة الفيروس مرة أخرى لهم.