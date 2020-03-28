كل ما تريد معرفته عن مشروعات البحث والامتحانات لجميع المراحل الدراسية

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عددًا من إجابات الأسئلة المتعلقة بالإجراءات التي أعلنتها الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتستعرض "الوطن" أبرز هذه الإجراءات على النحو التالي:

أولًا: تفاصيل التعليم الأساسي لجميع المراحل الدراسية

1. من رياض الأطفال وحتى الثاني الابتدائي

يقوم المعلم بإعداد تقرير أداء للتلاميذ وعلى ولي الأمر التأكد من استكمال التلاميذ للمنهج من خلال study.ektb.eg.

2. سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي)

سوف يشمل البحث المطلوب كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى تعليق الدراسة في 15 مارس، وسيتم استكمال المنهج في العالم الدراسي الجديد.

3. شهادة المرحلة الإعدادية

يقدم الطالب مشروع بحثي وفي حالة النجاح تحتسب نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% ويشمل البحث الدروس التي تم تدريسها حتى 15 مارس.

4. المرحلة الثانوية

الصف الأول والثاني الثانوي

سوف يشمل اختبارات شهر مايو الإلكترونية في آخر العام الدراسي ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى تعليق الدراسة في 15 مارس، مع عقد اختبار تجريي إلكتروني للصف الأول الثانوي فقط يوم 5 أبريل.

الصف الثالث الثانوي

سوف تشمل الاختبارات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي حتى تعليق الدراسة في 15 مارس، وسيتم استكمال المنهج في العام الدراسي الجديد.

5. الطلاب المصريين في الخارج

المكتبة الإلكترونية "study" ستعمل من خارج مصر في سبع دول هم: الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، والأردن، ولبنان، وإيطاليا.

ثانيًا: مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية

1. سنوات النقل

من السبت 18 أبريل إلى الخميس 23 أبريل

- تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاق ومشروعات ودراسات تطبيقية وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية.

من الأحد 26 أبريل حتى 15 يونيو

- إعداد كل طالب ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده.

- ترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع.

- سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بناءً على ملف الأنشطة التعليمية التي يسلمه الطالب، وأدائه في الأنشطة العملية التي ستتم قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسي الأول.

2. مدارس التعليم الفني

- استمرار الطالب في أنشطة التعلم عن بعد من خلال القنوات التعليمية وقناة التعليم الفني على موقع اليوتيوب حتى يوم الخميس 16 أبريل 2020.

- جميع المواد الدراسية والتعليمية المطورة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني متاحة أونلاين على منتديات قطاع التعليم الفني: (www.fanyeduc.yoo7.com).

- تردد قناة مصر التعليمية EDUC1: 11747 رأسي - نايل سات.

3. مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الجدارات

- سيتم التواصل بين المعلمين والطلاب طوال فترة تعليق الدراسة عن طريق استخدام موقع Edmodo.

ثالثًا: مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

الصف الأول والثاني الثانوي

يتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاص بالفصل الدراسي الثاني، ويؤدي الطلاب امتحان نهاية العام إلكترونيًا أسوة بزملائهم في التعليم العام.

الصف الثالث الثانوي

سوف تتم الامتحانات في موعدها وفقًا للجدول المعلن وتحسب أعمال السنة والعملي والمشاريع مثل ما حصل عليه الطالب في الفصل الدراسي الأول.

رابعًا: الدبلومة الأمريكية

من الصف 1- 12

إجراء مشروع بحثي بالتواصل مع إدارة المدرسة ويضاف إلى اختبارات الفصل الدراسي الأول للانتقال إلى الصف الأعلى.

الصف الـ12 والالتحاق بالجامعات:

للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الـSAT:

- يمثل الـGPA نسبة 100% من المجموع للالتحاق بالجامعة.

- امتحان قبول تقوم به وزارة التعليم العالي في المواد المؤهلة حسب كل تخصص.

للطلاب الذين اجتازوا امتحان الـSAT:

- الالتحاق بالجامعة طبقًا لمعايير العام الماضي (GPA 40% والـSAT نسبة 60%)، أو أن يمثل الـGPA نسبة 100% من مجموع دخول الجامعة.

وللراغبين في الالتحاق بالكليات العملية، يشترط أن يكون الطالب درس المواد المؤهلة للكلية، أو أن يختار الطالب امتحان SAT II طبقًا لمعايير العام الماضي.

امتحان المواد القومي لطلاب الشهادة الأمريكية:

من الصف 1 حتى 11: إجراء مشروع بحثي ويضاف إلى نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للانتقال إلى الصف الأعلى.

الصف 12: يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي كما هو متبع.

خامسًا: طلاب الشهادة البريطانية

من الصف 1 - 9

إجراء مشروع بحثي من خلال إدارة المدرسة للانتقال إلى الصف الأعلى.

الصفوف 6 - 8 - 9

يتولى المركز الثقافي البريطاني مخاطبة هيئات الاختبار لرد رسوم الاختبارات المقررة.

الصفوف 10 - 11 - 12

تتواصل الوزارة مع المركز الثقافي البريطاني وهيئات الاختبار لتحديد أسلوب التقييم.

امتحانات المواد القومية لطلاب الشهادة البريطانية:

من الصف 1 حتى 11: إجراء مشروع بحثي للانتقال إلى الصف الأعلى.

الصف 12: يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي كما هو متبع.

كيفية الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

- يقوم الطالب بالدخول على الرابط: http://studea.emis.gov.eg.

- إدخال الرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد.

- بالنسبة للطلبة الوافدين داخل مصر في السنوات المختلفة فإنهم لن يستطيعوا الاستعلام عن الكود الخاص بهم عبر هذا الرابط لأنه يعتمد على الرقم القومي للطالب، وسيتم إدراجهم خلال الفترة المقبلة.