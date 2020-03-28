غلق جيم مخالف لقرار الحظر بمصر الجديدة وإحالة صاحبه للنيابة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، من غلق جيم بشارع عبدالرحمن الرافعي أمام مدارس سان بيتر بميدان الحجاز، أثناء ممارسة عمله بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة بغلق جميع المراكز الرياضية حرصا على الصحة العامة، وجرى إحالة صاحبه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة ضده.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتكثيف الرقابة في الشوارع، للتأكد من تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة، أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظا على المواطنين من العدوى.