"طلعت" يكشف تفاصيل منحة الإنترنت المقدمة للأطقم الطبية بمستشفيات العزل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منحة باقة الإنترنت المعلنة للأطباء وطاقم التمريض في مستشفيات العزل، تُعد مبادرة مطروحة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شركات المحمول الأربع، وتشمل 3 آلاف دقيقة و 10 جيجا إنترنت مجاني.

وأوضح الوزير، أن الهدف من المبادرة هو توجيه تحية وتقدير وإجلال واحترام لهؤلاء الأطباء والممرضين، باعتبارهم خط الدفاع الأول في أزمة فيروس كورونا، لمساعدتهم في التواصل مع ذويهم وأسرهم.

وعن شكاوى الجمهور في اليوم الرابع من حظر التجوال حول تراجع جودة خدمات الإنترنت، أضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " العربية الحدث"، :"الخدمة تُقدم للجمهور عبر عدة أجزاء بداية من منزل المشترك عبر الشبكة الداخلية في البيوت، ثم الجزأين الثاني والثالث من المنزل للسنترال للبوابات الخارجية، ثم الجزء الرابع وهي الخوادم التي تستضيف المواقع التي يدخل عليها الجمهور".

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه خلال العام الماضي رفعت الوزارة كفاءة المرحلة الثانية والثالثة من المنازل للسنترالات وللبوابات الخارجية، من خلال رفع سعة البوابة الخارجية، لنقل المعلومة لداخل مصر، حيث رفعت الكفاءة 6 أضعاف بتكلفة 30 مليار جنيه.