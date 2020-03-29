مستشار الرئيس: كورونا ربما يعود للمريض مرة أخرى بعد شفائه منه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصل الدرن نوزعه في مصر منذ سنوات طويلة، وأتى بنتائج طيبة للسيطرة على كورونا.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على شاشة "الحدث": "مرض الدرن ما زال رقم واحد في الأمراض اللي بتموت في العالم، ومن يموت منه سنويا أكثر من موتى كورونا حتى الآن خصوصا في إفريقيا، بخلاف مصر التي قضت عليه بالتطعيمات المناسبة".

وتابع: "الناس بتدور على أي وسيلة ترفع بها من مناعة المرضى أو تديهم فرصة للاستجابة للعلاج، وكلها أدوية قديمة توظف الآن لعلاج هذه الحالات".

وعن إمكانية عودة كورونا مرة أخرى لمن شفي أوضح تاج الدين أنه من الممكن عودته خصوصا أنه مرض فيروسي وليس هناك ما يمنع عودته إلا أن الفرق الوحيد أنه قد يكون أخف من المرة الأولى وأقل شراسة.

وعن استنشاق بخار الماء أوضح أنه ليس مؤكدا أن استنشاق البخار الساخن يساعد في مواجهة كورونا، "لكن من المؤكد إن البخار يرطب الجهاز التنفسي والفم والأنف والحلق، لكن هل هو تقلل أم لا فليس هناك دراسات إكلينيكية معملية تثبت هذا الكلام".