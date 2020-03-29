وزير التعليم: "اللي عاوز يغش مش هنجيب بوليس ونجري وراه"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الدولة المصرية قدمت كل ما في جعبتها للطلاب وأولياء الأمور، من أجل الاطمئنان على أبنائهم، خاصة في الفترة الاستثنائية التي تعيشها مصر، بسبب فيروس كورونا، "وفرنا لهم حاجات لم تكن تحدث، وخلينا امتحانات في البيت، سواء امتحان إلكتروني أو مشروع بحث، وخلينا المشروع البحثي فيما تم تدريسه فقط".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه جرى توفير للطلاب مكتبة رقمية وقنوات تعليمية وشرائح انترنت، "كل حاجة قدمناها، لما نقوله اعمل بحث يقولك مش عاوز أعمل حتى ده، يبقى ده مش عاوز يتعلم أساسا".

وتابع: "مش عاوز تتعلم متجيش على حساب اللي عاوز، بلاش دوشة، لو اللي عاوز يتعلم 10%، احناء سعداء بيه، اللي عاوز يغش، بيضر ويأذي نفسه، مش هنجيب البوليس ونجري وراه يعني".