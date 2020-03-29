القصير: التسهيلات المقدمة للمزارعين بناء على توجيهات القيادة السياسية

كشف السيد القصير وزير الزارعة، عن التسهيلات التي قدمتها الوزارة للمزارعين والمنتجين الزراعيين، من أجل تخفيف أثار إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال القصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه اجتمع مع المصدرين والمنتجين الزراعيين، بناء على تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وبحث معهم الرؤية المستقبلية للظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح القصير، أنهم طلبوا الاستفادة مع مبادرة البنك المركزي، لدعم الصناعة بسعر فائدة يصل لـ8%، وأنه تواصل مع محافظ البنك المركزي، الذي وافق على الفور.

ولفت القصير، إلى أن البنك المركزي، وجه بتأجيل قروض المزارعين لمدة 6 شهور، وأنه جرى الاتفاق على أن المشروعات التي انتهت تصاريحها، سيجري اعتبارها مجددة، لحين انتهاء الظروف، أو لحين تجديدها تلقائيًا، دون حضور أصحابها للتيسير عليهم.