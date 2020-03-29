وزير التعليم للطلاب: اللي مش هيعمل اللي إحنا طلبناه هيعيد السنة

أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعجبه الشديد من كثرة أسئلة الطلاب، حول شكل الامتحانات، وحول كيفية إجراء الامتحانات، رغم البيانات الواضحة من وزارة التعليم، حول هذا الأمر، وتقديمها حلول واضحة وصريحة لكل أسئلة الطلاب، ورغم ذلك هناك استمرار للأسئلة من الطلاب.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري": "إحنا قدامنا حلول واضحة وصريحة، مفيش أوضح من كده، آمل زي ما فيه في الحروب وقف إطلاق النار، أحنا عاوزين فترة لوقف إطلاق الأسئلة، زي هدنة كده".

وتابع: "دول بيضيعوا وقتهم في الأسئلة، أنا بقولهم استفيدوا بالوقت في التعامل مع اللي احنا قدمناه ليكم، عشان اللي مش هيعمل اللي احنا قدمناه هيعيد السنة".