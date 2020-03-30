حظك اليوم الاثنين 30-3-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يدفعك اليوم لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل الهندي جاكي شان، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تنظم نفقاتك وأفكارك وحاول أن تقتصد وتعتني بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا ويمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعمل في صمت وتمضي نحو أهدافك بحذر وتدرس جيدا كل خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة ويجب أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، واليوم مناسب للاهتمام بصحتكومن المهم ألا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تتحمل المسؤولية وتنجز أعمالك بجدية، تفكر وتخطط وتتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق، تذكر أن الاتحاد قوة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ماركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تعمل بجدية وأن تتجنب المواجهات واحم نفسك من الأخطاء والمكائد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك، يجب ألا تتسرع في انفعالاتك وردودك مهما كانت الاستفزازات.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة، فقط لا تتسرع في توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد تجد من يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتخطط جيدا وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تنجح اليوم في الاقتراب ممن تحب وقد تدفعك الأفلاك لبناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، يجب ألا تستسلم للعصبية وعليك بالصبر كي لا تقطع أواصر المحبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

سواء كنت متزوجا أو مرتبطا لا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في المنزل السادس يساعدك اليوم على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم جهودك ووقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

لديك قوة ملاحظة ويساعدك ذلك على التصرف بكياسة، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك اليوم، تبدو أكثر نشاطا وحماسا وتحصل على التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات عاطفية حلوة وتفاهم واليوم فرصتك للإصلاح والعيش بسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الدخول في حوارات شائكة قد تؤدي لصدام.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الأجواء من حولك مشدودة ولكي تُحل يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.