مجاهد: قرارات الرئيس تاج على رؤوس العاملين بالقطاع الطبي

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهي أقل من الأيام الماضية.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن حالات الوفاة الـ 4 التي أعلن عنها في بيان اليوم تتراوح أعمارها بين 58 عاما و84 عاما، وقد وصلوا متأخرا للمستشفيات.

وعن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير الخاص برفع بدل المهن الطبية إلى 75% وإنشاء صندوق للمخاطر لأعضاء المهن الطبية وكذلك صرف مكافآت استثنائية للعاملين بالقطاع الطبي، بأنه تقدير كبير للأطباء بشكل خاص وللفريق الطبي بشكل عام، موضحا أن شكر الرئيس المتكرر للقطاع الطبي تاج على رؤوس كل الفريق الطبي في مصر.

وتابع أن قرارات زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% فوق المبلغ يدل على التقدير الكبير لما يقومون بيه، موضحا أن صندوق المخاطر الذي يخص إصابات العمل أو وفيات العمل سيكون بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية لإعداد قرار بقانون لإنشاء الصندوق وسيتم تنفيذ القرارات بشكل فوري.