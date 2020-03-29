ضبط مستلزمات طبية داخل مخزن غير مرخص قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، مساء اليوم، من ضبط مخزن غير مرخص، يبيع مستلزمات طبية، ويقوم بتخزين سلع لبيعها في السوق السوداء .

وأسفرت الحملة عن ضبط 123000 جوانتي طبي، و18000 كمامة قماش، و330 كمامة بفلتر، وتمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاءت الحملة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على أسواق المستلزمات الطبية والمطهرات، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التى تمر بها البلاد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.