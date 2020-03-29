الناظر: ممكن نوصل لمصل للوقاية من كورونا في أقل من عام

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، إنه من الممكن أن يجري التوصل إلى مصل للوقاية من فيروس كورونا، في أقل من عام، متوقعًا في الوقت ذاته أن يكتشف العلاج في فترة أطول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة": "ومنقدرش نقول إن تطعيم الدرن يقي من كورونا، وهناك أبحاث في أستراليا، الهند، أمريكا، وألمانيا حول هذا الأمر، وفي انتظار نتيجة هذه الدراسة".

وأتم: "بقول للناس اتطمنوا إحنا ماشيين على التراك صح، وأنا متفائل إننا على أول مايو منسمعش عن فيروس كورونا، ولازم نكمل التزام حتى نقضي على الفيروس، والناس اللي قاعدة في البيت عاملة زي خطوط الإمداد والتموين في الحرب، ومن غيرهم مش هننجح".