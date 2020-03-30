"فيه ولا مفيش".. قصة المشادة بين الإبراشي ووزير النقل بسبب زحام المترو

جرت مشادة كلامية بين المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والإعلامي وائل الإبراشي، خلال مداخلة الوزير في برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، وذلك بعد عرض الإعلامي صورًا وفيديوهات من ازدحام في محطات مترو الأنفاق، بينما يّصر الوزير على أن تلك الصور والتجمعات كانت يوم الأربعاء الماضي.

البداية كانت قبل مداخلة وزير النقل والمواصلات

تحدث الإعلامي وائل الإبراشي، عن أن العالم كافة يعيش في خندق واحد الآن في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، محذراً من التجمعات التي تشهدها بعض المناطق مثل مكاتب البريد والسنترالات، والبنوك وغيرها، وعرض صورًا لازدحام مترو الأنفاق وكذلك مكاتب البريد وغيرها، مناشدًا بضرورة وجود حل للزحام الشديد كونها قنابل موقوتة.

وأضاف الإبراشي، أنه من الممكن أن تتسبب هذه الزحام في إصابة العديد من المواطنين بالفيروس، وبينما تقوم الدولة بعمل حظر ليلي حرصًا على حياة المواطنين هناك من يضيع نفسه نهارًا من خلال الزحام، مناشدًا الجميع بـأن الخروج من المنزل يكون للأشياء المهمة فقط، ووقف أي تجمعات، "التجمعات سبب الإصابات ولو تركناها نكون أمام حالة انتحار".

وتابع: "الاستهانة موجودة فى بعض الأماكن سواء أمام البنوك أو السنترالات"، عارضًا بعض الفيديوهات لمناطق تكدس المواطنين، مثل مترو الأنفاق ومكاتب البريد وغيرها، مطالباً بضرورة وجود حل لمناطق التكدس من أجل حماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

أثناء مداخلة المهندس كامل الوزير في البرنامج

بعد ترحيب الإعلامي بالوزير، قال الإبراشي إنه ما زال هناك مناطق شديدة الزحام في محطات مترو الأنفاق، فقاطعه كامل الوزير قائلًا: "أنا اللي عاوز أسال حضرتك سؤال، عارف حضرتك الصور والفيديوهات اللي عرضتها دي متصورة من إمتى، الفيديو ده يا فندم يوم الأربعاء في أول يوم تطبيق حظر التجول، والصورة دي انتهت تماما".

واحتد الوزير على الإعلامي: "هات صورة الخميس وهات صورة الجمعة وهات صوة السبت وهات صورة النهاردة"، فيما رد عليه الإبراشي: "هل من المقبول إننا نشوف فيديوهات من دي سواء متصورة النهاردة أو أمبارح"، فرد الوزير غاضبًا: "لا.. اللي مش معقول أن حضرتك تعرض صور وفيديوهات دلوقتي من يوم الأربعاء متصورة في خمس دقائق قبل الحظر ".

وتابع الوزير: "يا ريت تطلع صور الخميس والجمعة والسبت"، فكان رد الإعلامي: "وأنا بعرض الفيديو والصور محدش قال إن الصور دي كلها النهاردة، محدش قال كده، وهو يعني النهاردة مكنش فيه ازدحام في المترو يا سيادة الوزير"، فرد كامل الوزير: "لا طبعا، حضرتك اتعب كده وانزل معايا المترو وشوف"، فيما أكد الإبراشي، أنه كان هناك زحام اليوم في المترو.

ورد الإبراشي على الوزير: "لا كان فيه زحام يا سيادة الوزير، وجزء منه سلوك بشري"، ولكن الوزير نفى: "الازدحام فقط اتعمل يوم الأربعاء وكان مدته 5 دقائق"، ولكن الإبراشي أصر على موقفه: "لا يا سيادة الوزير.. كان فيه زحام يوم الأربعاء، وزحام الخميس"، ورد الوزير: "مكنش فيه زحام في المترو الخميس، وأنا كنت في المترو وشوفت بنفسي، لو كنت شوفتني".

استمرت المشادة بين الطرفين دون أن يسمع كل منهما الطرف الآخر، وقال الإبراشي: "يعني عاوز تقول إن حضرتك بتركب كل محطات المترو وكل محطات السكك الحديدية"، فرد الوزير: "أيوة يا فندم، ركبت كل القطارات ووقفت في غرفة التحكم المركزي وشوفت كل المترو، حضرتك طلع لي صورة الأربعاء ، وصورة الخميس وصورة اليوم".

ورد الإعلامي: "لأ .. أنا أطلع أي مشاهد فيها زحام وأوعي الناس، وإذا كنت واخد المسألة موجه لحضرتك، لأ ، مش ده الهدف، الهدف إننا ننصح الناس ونقول للناس تعمل ازاي في الزحام"، فيما انفعل كامل الوزير: "أنا معاك إننا نوعي الناس، بس لازم تقول إيه اللي اتعمل خلال اليومين اللي فاتوا، والصور دلوقتي عاملة إيه"، فرد عليه الإعلامي: "أنا قولت.. ورغم كده قولي إيه اللي اتعمل يا سيادة الوزير؟".

ولكن رفض وزير النقل والمواصلات ذكر ما تم خلال اليومين: "اللي حصل اليومين اللي فاتوا قولته مع الإعلامي عمرو أديب، وأحمد موسى، ونشأت الديهي، وسيد علي"، فرد الإعلامي معنفًا: "وأنا بقول لحضرتك لسه فيه زحام يا سيادة الوزير"، فرد الوزير: "أنا بقول لحضرتك أنا اللي كنت في المترو النهارده، إنت مروحتش ومشوفتش".

وتابع الوزير: "يا أستاذ وائل إنت إعلامي محترم، الإعلامي المحترم اللي زي حضرتك، يعرض الصور في بداية الأزمة، والصور دلوقتي شكلها إيه"، فرد الإعلامي: "يعني لما أعرض زحام وتكدس بشكل مش مقبول وتدافع من قبل المواطنين سواء حصل الأربعاء الخميس أو السبت، يبقى غلط، وكمان فيه زحام اليوم في بعض القطارات والمحطات ".

ورد الوزير منفعلا: "يا أستاذ وائل هات الصور اللي نزلت في كل التليفزيونات كلها بعد ما الحكومة ما نزلت وقضت على الزحام، أنا بشكرك يا أستاذ على مجهودك وانت إعلامي محترف ومحترم وبشكرك على اللي انت عملته، متشكر جدا"، وقام بغلق الهاتف.

رد فعل الإعلامي وائل الإبراشي عقب المداخلة

قال إنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين المهندس كامل الوزير وأن كل ما يعنيه هو المصلحة الوطنية والحفاظ على حياة المصريين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح دول العالم، "المهم أن بكرة لا نجد زحاماً لو وجدنا بكرة هيكون موقف الوزير مش لطيف، ونتمنى في النهاية المصلحة الوطنية".

وأضاف أنه لا يطمع في أن يكون وزيراً للنقل، أو أن يخوض معركة شخصية مع الوزير، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو المصلحة الوطنية، لا أكثر من ذلك، ومن الجائز أن يكون المسؤول عن مترو الأنفاق مقصراً، معربًا عن تقديره لوزير النقل الذي له سجل حافل من الإنجازات والنجاحات في عدة مجالات.

وأشار إلى أن وزير النقل لديه تاريخ طويل مع الإنجاز ونتمنى الإنجاز يستمر فى ظل الأزمة والكارثة التي تشهدها مصر ودول العالم الآن، مشددًا في الوقت ذاته على موقفه من أن هناك حالات تكدس في المرفق الحيوي الذى يتردد عليه الآلاف بشكل يومي، وهذا أمر يشكل خطراً على صحتهم، الأمر الذى يستدعى تدخل سريع لمنع هذه التكدسات.

وتابع : "أتمنى أن يهزمني وزير النقل وميكنش فيه تكدس بالمترو، هو بلدياتي مع كل الحدة والعصبية اللي تحدث بها وأخذ الموضوع بشكل شخصي وسأعلن أنني مخطئ لو انتهت حالات الزحام".

رد وزارة النقل عقب المداخلة الهاتفية بين الوزير والإبراشي

أصدرت وزارة النقل بيانًا، أكدت فيه أنه بخصوص الفيديو الذي قام بعرضه بعض البرامج الفضائية اليوم بخصوص الزحام في مترو الأنفاق فإن هذا الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 مارس في محطة عزبة النخل حيث شهدت بعض محطات المترو في أول يوم لتطبيق الحظر بعد التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد وهو ماتعاملت معه وزارة النقل بشكل فوري.

وتفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يوم الخميس الموافق 26 مارس، مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وتم الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومي.

كما قام الأحد الموافق 29 مارس وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو في الواحدة بعد الظهر لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ووجه الوزير باستمرار الدفع بعد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء.

ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7:15 مساء، إضافة أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارا بدلا من 34 قطارا بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا بزيادة 5 قطارات وتشغيل 5 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق وهو ما ساهم في عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو.

واستنكرت الوزارة في بيانها، عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي على أنه تم تصويره اليوم وتهيب الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة، فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوي المهم وتؤكد الوزارة أنها تتعامل فوريا على مدار الساعة مع أي مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب

رد فعل الإعلامي وائل الإبراشي على بيان وزارة النقل

قام الإعلامي وائل الإبراشي بقراءة بيان وزارة النقل على الهواء، قبل انتهاء برنامجه، وقال "حق الوزير في الرد مع أن الوزير اتعصب علينا".