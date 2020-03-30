خبير: الذاكرة المناعية لأجسام المصريين أقوى من شعوب كثيرة

قال الدكتور محمود بهجت أستاذ المناعة البيولوجية في المركز القومي للبحوث، إنّ الجهاز المناعي في جسم الإنسان لا يحتاج إلى تقوية عن طريق الأدوية أو الأكلات المناسبة، لكن من يعانون بالفعل من أمراض مناعية يحتاجون لرعاية خاصة.

وأضاف بهجت، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ دواء الملاريا الذي اندفع بعض المواطنين للحصول عليه من الصيدليات لن يكون مفيدا إلا لأصحاب المناعة الضعيفة فقط، والذين يعانون من بعض الأمراض المناعية، لهذا يجب إعادة الأدوية فورا للصيدليات، لأن هناك مرضى بحاجة إليه، وهو لن يفيد من كدسوه في منازلهم.

وتابع أستاذ المناعة البيولوجية، أنّ البشر ليسوا مثل بعضهم البعض، وقد يستجيب البعض من علاج الملاريا في حالة فيروس كورونا، ويساعد على تقليل الالتهابات والأعراض، في حين لا يستجيب جسم آخر لنفس هذا الدواء.

وأشار بهجت، إلى أنّ الذاكرة المناعية للشعب المصري، أقوى كثير من الذاكرة المناعية لشعوب أخرى في أماكن جغرافيا أخرى بالعالم، وذلك لأننا تعرضنا لكثير من الميكروبات، وحصلنا على كثير من التطعيمات، وبينها الدرن، وهناك تركيبة متشابهة بين الميكروبات حتى ولو مختلفة، متابعا: "في المركز نعمل على الكثير من التجارب على الكثير من التطعيمات والأدوية المقاومة للفيروس، مثلما تعاملنا مع الفيروسات السابقة.