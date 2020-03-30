نواب يشيدون بالأطباء والتمريض: أبطال على الجبهة في حرب كورونا

أشاد برلمانيون بالدور البطولي الذي يقوم به الأطباء والتمريض لمواجهة فيروس كورونا في مصر، والذين أثبتوا كفاءة ونجاحا تفخر به مصر أمام العالم.

وأشاد النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، بالدور البطولي الذي يقوم به الأطباء والممرضين للتصدي لوباء كورونا، وإيقاف العدوى المنتشرة بقوة في مختلف أرجاء العالم.

وثمن "غطاطي" الجهود الهائلة للأطباء والممرضين، ووقوفهم على خط الجبهة وفي الصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا.

وقال "غطاطي" لـ"الوطن"، إن جهودهم تقابل بكل تقدير من جانب الملايين من الشعب المصري، فقد نجحوا بالعزيمة والإصرار حتى اللحظة، في تقليل معدلات الخسائر في صفوف المصريين، وتحقيق نسب متزايدة من الشفاء والتعافي من العدوى.

وأكد النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، أن أطباء مصر هم جنودها البواسل الآن، في المعركة ضد فيروس كورونا، فهم يخوضون الحرب نيابة عن الشعب المصري كله لتخليص الوطن من براثن هذا الوباء اللعين.

ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم للأطباء وكادر التمريض بعد وقفتهم لمجابهة كورونا.

وقال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن أسوان، إن الطبيب المصري له سمعة عالمية معروفة، وهو الآن يتقدم الصفوف لمواجهة هذه الجائحة بكل إخلاص وتفان، وهو الأمر المعتاد والمتوقع من أطباء مصر.

وأشاد "سليم" بجهود التمريض الذين يعتبرون بالفعل ملائكة الرحمة، مؤكدا أن مصر وشعبها وبرلمانها لن ينسوا أبدا هذا الدور.