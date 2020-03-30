تطهير مكاتب البريد بالإسماعيلية للوقاية من كورونا

شدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تطهير مكاتب البريد، ومراكز صرف المعاشات، ومواصلة أعمال التطهير والتعقيم لكافة المؤسسات وخاصة الخدمية داخل قطاعات المحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين والتأكيد على إغلاق المقاهي والأندية والكافيهات، وتشميع الأماكن المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين وتطبيق القانون دون أي استثناءات.

وفي هذا السياق، أكد العميد عادل الألفي رئيس حي ثالث الإسماعيلية، على استكمال تنفيذ خطة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث قامت الإدارة المحلية بالحي بتنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعليم لمكاتب البريد بمنطقة الشيخ زايد ودائرة الحي بالكامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تكثيف حملات تطهير وتعقيم جميع المؤسسات الخدمية والقطاعات الحكومية لنطاق المحافظة وتوابعها.

وأشار رئيس حي ثالث إلى أن أعمال التعقيم والتطهير شملت العديد من القطاعات بالحي ومنها شارع رضا والتجاري بالشيخ زايد ومحيط مبنى محافظة الإسماعيلية الجديد ونزل الشباب بالإضافة إلى مواصلة رفع القمامة من الشوارع الجانبية بمنطقة الخامسة وأرض الجمعيات .