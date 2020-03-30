خطوات استخدام تطبيق أشطر الإلكتروني: يحتوى على المناهج الدراسية مجانا

أطلقت شركة "أشطر" لتكنولوجيا التعليم، تطبيقا تعليميا جديدا على الهواتف الذكية وأجهزة التابلت، يقدم المنهج المصري بالكامل لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

محاور تطبيق أشطر

التعلم:

كل درس عبارة عن رحلة تتكون من مقاطع فيديو تعليمية تضم معلمين ذوي خبرة عالية، وأسئلة وأجوبة لاختبار مدى استيعاب الطالب للدرس، يليها ملزمة موجزة تغطي أهم المعلومات ثم تقرير شخصي لتتبع الطالب لأدائه، وتنتهي الرحلة التعليمية باختبار اختياري في نهاية كل درس.

التدرب:

يستطيع الطلاب من خلال تطبيق "أشطر" الوصول إلى أكبر بنك أسئلة مكون من أكثر من 150 ألف سؤال وحل أكبر عدد ممكن من الأسئلة حول الدروس التي يرغبون في مراجعتها.

اللعب:

لأن التعلم يجب أن يكون ممتعًا، سيتمكن مستخدمي "أشطر" من تجميع النقاط أثناء مذاكرتهم على التطبيق، والتنافس مع الطلاب من نفس الصف الدراسي على لوحة المتصدرين، أو مع زملائهم من خلال الدوري التعليمي بشكل أسبوعي.

وتستعرض "الوطن" خطوات استخدام التطبيق على النحو التالي:

- تحميل التطبيق لمستخدمي الأندرويد من هنـــــــا.

- بعد تحميل التطبيق، قم بإنشاء حساب خاص بك عن طريق إدخال رقم الهاتف، لتستقبل بعد ذلك رسالة بها رقم سري تقوم بإدخاله لإنشاء الحساب.

- قم بإنشاء حساب عن طريق الضغط على "Student" ثم إدخال اسمك، واختيار النظام التعليمي التابع له، والسنة الدراسية (من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي).

- بعد التسجيل يمكنك اختيار المادة التي تريد البدء فيها، ثم اضغط على أيقونة "Journey" لتبدأ رحتلك التعليمية التي تحتوي على شرح للدرس بالفيديو من مدرسين ذو خبرات عالية، وبعض الأسئلة للتأكد من فهم الدرس، وملزمة بها تلخيص لأهم نقاط الدرس، كما يظهر لك تقريرًا يحدد مستواك في الدرس.

ولزيادة التأكيد يمكن الضغط على أيقونة "test" لتقوم بإجراء اختبار ذاتي لنفسك في الدرس.

ويعد تطبيق "أشطر" معتمد من مؤسسة كوجنيا الدولية، وهي واحدة من أكبر مؤسسات الاعتماد التعليمي في العالم.