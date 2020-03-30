الكاثوليكي للسينما: المرض لا يفرق بين غني أو فقير.. وقرب الناس من بعض

قال الأب بطرس دنيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إنّه وبمرور عدد كبير من الدول بأزمات بسبب تفشي فيروس كورونا بمجتمعاتها، انتبه الكثيرون لتوطيد أواصر الترابط بين أفراد العائلة: "المرض مفرقش بين غني وفقير، وقرب ناس كتير لبعض".

وأضاف دنيال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية DMC، أنّ "الرهبنة الفرنسيسكانية" تواجه انتشار فيروس كورونا بمبادرتها الإمانية والإنسانية، موضحا أنّ هؤلاء الرهبان يعملون على خدمة المجتمع، ووضعا المستوصفات والمستشفيات والمدارس تحت خدمة وزارة الصحة لخدمة المصابين.

وأكد أنّ وزارة الصحة رحبت بالمبادرة، وستختار الوزارة ما يصلح من تلك المباني لخدمة المجتمع والمصابين: "الرهبنة يجب أن تؤدي دور مش تنسحب في تلك اللحظات".