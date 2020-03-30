الهدهد: نعيش محنة نحتاج فيها اللجوء إلى الله والدعاء

هنأ الدكتور إبرهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، المسلمين والأمة الإسلامية بقرب قدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنّ الذين اعتادوا تقبل نعم الله وشكره، فعليهم أيضا ان يتقبلوا المِحنة باللجوء إلى الله، لأنه لا يرد البلاء غيره.

واضاف الهدهد، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على قناة "mbc مصر": "على المسلمين ألا يحزنوا لعدم خروجهم لصلاة الجمعة أو الجماعة في المساجد، كما أنّها فرصة طيبة لتكون صلاة الجماعة في المنازل ، خاصة أنّ هناك سند شرعي عن الرسول علية الصلاة والسلام حين قال: (أينما حلت الصلاة، فصل أيها المسلم)، كما أنّ رسول الله منع المسلمين عن الخروج للصلاة في المساجد أثناء المطر الشديد، قائلا: (ألا صلوا في بيوتكم)".

وتابع رئيس جامعة الأزهر السابق، أنّ من يخرق التعليمات والقرارات الاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية المسلمين والحفاظ على حياتهم ضد المرض وحماية الوطن، لا يدركون أنّ "صحة الأبدان" مقدمة على "صحة الأيديان"، لهذا يجب الالتزام بالتعليمات الشرعية، وعدم مخالفة تعليمات الحاكم، لأنّ من يخالفها كمن يخالف شرع الله، ولا يفقهون جوهر الدين الإسلامي.

وأشار الهدهد، إلى أنّ الدين لم يأت لنشر الوباء بين المسلمين، بل جاء لحماية المسلمين، لهذا يجب حماية الأنفس ورعايتها.