ضمنها احترس من يديك... 13 نصيحة للوقاية من كورونا خارج المنزل

بعد انتشار جائحة كورونا المستجد المعروف إعلاميًا باسم "كوفيد 19"، أصبح الكثيرين يقضون حياتهم داخل المنازل في الحجر الاختياري أو الإجباري، والبعض قد يضطر إلى الخروج بشكل يومي، لأداء بعض الأعمال، فكيف يمكن أن تحمي نفسك من الإصابة بهذا الفيروس؟

في البداية يجب أن تعرف أن انتقال الفيروس من شخص لأخر، يحدث إما بسبب مخالطة شخص مصاب، أو ملامسة أسطح تتواجد عليها الفيروس، أو التعرض لرذاذ السعال من شخص مصاب، والوقاية من فيروس كورونا، يتطلب إتباع بعض النصائح التي يمكن أن تحميك أثناء خروجك.

خاصة بعدما أكد العلماء، أن الفيروس ممكن أن يتواجد على الأسطح لأكثر من 72 ساعة متواصلة، وتستعرض "الوطن" أهم النصائح وفقًا لما نقله موقع قناة "الحرة الأمريكي" نقلا عن التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا في الخارج

تعامل مع كل الأشياء خارج المنزل على أنها يمكن أن تكون مصدر للعدوى.

ارتدي الكمامة، وحافظ على وجود مسافة مناسبة مع الآخرين لا تقل عن مترين.

تعامل مع يديك على أنها قد تنقل العدوى لذا لا تصافح الآخرين، لا تلمس وجهك، أو العين أو الفم.

تجنب لمس الأسطح في المتاجر خلال التسوق، وإذا قمت باستخدام عربة التسوق، فقم بتعقيمها جيدًا.

أحمل معك دائمًا مطهر، ولا تفترض أن بعض الأماكن ستقدمها بشكل مجاني.

تجنب التعامل بالنقود الورقية أو المعدنية، بل يفضل أن تستخدم الفيزا أو الماستر كارد.

تعقيم اليدين بعد استخدام جهاز الدفع الالكتروني في المتاجر، خاصة إذا كنت تحتاج إلى إدخال رقم سري أو التوقيع الالكتروني.

تناول طعام صحي، مثل السلطة، وثمار الفاكهة، لكن احرص على غسلها بشكل جيد، وإذا كنت رغب في تناول المعلبات، فتأكد من تنظيفها بشكل جيد من الخارج.

تجنب تناول الطعام الجاهز في الأوعية البلاستيكية، وقم بوضعها في أطباق منزلية، لكن تأكد من غسل الأطباق جيدًا، واغسل يديك قبل تناول الطعام.

إذا خرجت للحدائق أو المتنزهات العامة، حاول التزم بالمشى من دون استخدام الألعاب أو المعدات أو المراجيح التى تكون موضوعة فى الحدائق.

حاول تجنب ملامسة الأسطح عند ركوب المواصلات، أو ملامسة الأسطح العامة مثل أزرار الأسانسير.

حاول الحفاظ على هدوئك، إذ أنه لا يمكنك حساب كل خطوة خارج المنزل ولكن عليك غسل يديك في كل حين لمدة لا تقل عن 20 ثانية مستخدما الماء والصابون

استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على كحول بنسبة 60 % على الأقل.