زايد: قرارات الرئيس لدعم القطاع الطبي ستنفذ بشكل فوري

أكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أنها تعمل منذ الأمس مع وزارة المالية ومجلس الوزراء، على وضع قواعد، لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي لدعم القطاع الطبي، في ظل مكافحة الدولة المصرية انتشار فيروس كورونا.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كلنا في وزارة الصحة والمالية، بنشتغل من امبارح على وضع قواعد صندوق المخاطر وصرف الحوافز والحوافز التي سيتقدم بها صندوق تحيا مصر".

وتابعت: "سيكون تطبيق القرار فوريا، والقواعد الحاسمة لوضعها مش هتاخد أيام ونعرضها على رئيس الوزراء وسنتناقش معه تمهيدا للائحة التنفيذية".