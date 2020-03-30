مساعدات مالية لـ14 ألف عامل غير منتظم بالدقهلية

أعلنت محافظ الدقهلية، اليوم، أنه سيتم تسليم 19 ألف و707 كارت جديد من برنامج تكافل وكرامة لمستفيدين جدد بالمحافظة، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية لـ13 ألف و851 أسرة أولى بالرعاية ويعولها عمالة غير منتظمة.

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، تم توزيع 5765 كرتونة مواد غذائية، و5750 شنطة مواد غذائية، و55 طقم ملابس أطفال، بإجمالي 11 ألف و570 أسرة، بالإضافة إلى توزيع 350 كيلو لحوم، وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن كروت تكافل وكرامة سيبدأ صرفها اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل عن شهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية تم تقديمها بالتعاون مع الجمعيات الخيريةومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال.