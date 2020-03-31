مصرع عامل وإصابة آخر بقنا في اشتباكات بدأت على فيسبوك وانتهت بالسلاح

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، مساء أمس، في اشتباكات بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية حمرة دوم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع أدهم عبدالله عبدالستار، 21 عاما، وإصابة فهد سيد عبدالغني، 23 عاما، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي.

وبحسب مصدر أمني، لـ"الوطن"، فإن سبب الخلاف بدأ بتبادل المعايرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بين المجني عليهما وآخرين، تطور إلى نشوب مشاجرة بينهم بالقرية، بدأت بمشادات كلامية وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية.

ونقلت الجثة والمصاب إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.