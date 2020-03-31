طبيب مصري بالولايات المتحدة مصاب بكورونا يوجه نصائح للمواطنين

كشف أحمد سامح، أحد المصريين المصابين بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، عن إصابته بالفيروس، ويرجع السبب في ذلك لوفود أعداد كبيرة من المصابين، ولم نتوقع كل هذه الحالات، وجميع الحالات في العناية المركزة، تحول من 10 أسّرة إلى 600 سرير في العناية، واستعنا بأطباء مازالوا يدرسوا، وتم تدريبهم على العمل.

وأضاف سامح، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج التاسعة، على الفضائية المصرية، أن إصابته جاءت من عجوز، كان لديه الفيروس وفي حالة هياج وعند مساعدته في لبس ملابسه والماسك، عطس في وجهه وعينه، وجرى نقله له عن طريق العين.

ولفت إلى أنه كان يقع على بعد متر، لكن تبين أنه عند العطس أو الكحة، يطير في الهواء لمدة 5 أمتار، ويظل عالقاً بالهواء لمدة 4 ساعات، ويستمر على الأسطح من 3 إلى 7 أيام، وعلى الكراتين القادمة من مكان موبوء، يستمر حتى 24 ساعة تقريباً، وأن السر وراء انتشاره أنه يظل عالقاً في الهواء.

وتابع، أن إصابته جاءت نتيجة تواجده في بؤرة الفيروس وموطئه الرئيسي، ووجود أكثر 200 دكتور مصاب منهم 3 وفيات، وأن هذا الفيروس غير سهل في التعامل معه، وأن الماسك أو الكمامة، لا يمنع الفيروس وإنما هدفه منع الرزاز من الكحة أو العطس، وأن الحل الوحيد هو التزام المنزل لانتشاره في كل مكان في العالم، وأن أمريكا برغم كل الاحتياطات التي تتخذها تعدت الـ200 ألف حالة.

وأكد، أن أكثر ما يقلقه على المصريين، هو خروجهم وهو ما يعد خطر لأن هذا الفيروس يجب التعامل معه بحذر، لأنه يختلف عن البرد العادي، لأنه ينتشر بسرعة رهيبة، مشدداً على ضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، حرصاً على سلامتهم.