فيديو.. مريضة بكورونا: أكافح للبقاء ومن فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو لسيدة حامل مصابة بفيروس كورونا، من داخل الرعاية المركزة، وذلك خلال حلقة الإثنين من برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وظهرت سيدة في الفيديو، ويظهر عليها الإعياء، تحدثت عن نفسها قائلة: "انا أبلغ من العمر 39 عامن وحامل في الأسبوع الـ26، وسأضع مولودي قريبًا، وعلمت اني مصابة بكوفيد -19 ومريضة منذ أسبوعين، وأنا في المستشفى منذ يوم السبت واليوم الأربعاء، وأعاني من الالتهاب الرئوي في كلتا الرأتين، وأكافح من أجل البقاء على قيد الحياة أنا وطفلي".

ووجهت السيدة بعض النصائح قائلة: "الأمر لا يحتمل أن تخرجوا من بيوتكم أنتم تظنوا في كل مرة تخرجوا فيها من المنزل انكم لن تصابوا وهذا غير صحيح لدي 3 أطفال في المنزل ولا أستطيع رؤيتهم هم وزوجي ولا أعرف من أين التقطت العدوى ولكن انا مريضة جدا".

وتابعت: "أود أن أقول لكم إذا أردتم لقاء أصدقائكم للتنزه معهم على البحر لأن الطقس جميل فستنقلوا العدوى لبيوتكم وسوف تتسبوا في مقتل أحد افراد اسرتكم" وأنهت رسالتها: "توقفوا عن الخروج من منازلكم استمعوا لما قاله رئيس الوزراء ولا تخرجوا من بيوتكم".