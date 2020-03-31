حتى نهاية أبريل.. الرسوم والأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع علاج المحامين

أعلن مجلس نقابة المحامين عن استمرار فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج حتى شهر أبريل المقبل.

"الوطن" ترصد في النقاط التالية، الرسوم التي حددتها النقابة لتجديد الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المحامين لعام 2020، والأوراق المطلوبة.

وتأتي رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المحامين، لمختلف الفئات كالآتي:

- يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامي المقيد بالجدول الابتدائي، مبلغ 350 جنيها.

- يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامي المقيد بالجدول الاستئناف 400 جنيه.

- يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامي المقيد بالجدول النقض 500 جنيه.

- بالنسبة لاشتراك العلاج للزوجة أو أي من الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما.

- اشتراك الزوجة بمشروع العلاج يكون حسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض، ويضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، ويطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد.

- يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك.

- من المقرر أن تكون البطاقة العلاجية حديثة مميكنة لكل فرد في الأسرة لسهولة التعامل بها.