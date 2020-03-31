كريمة: الأطقم الطبية في مجابهة كورونا فريق من الأخيار ذكروا في القرآن

أشاد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجهود الأطقم الطبية ووقفوهم بالصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدا أن الأطباء فريق من الأخيار يقتحمون المخاطر رغم أنها قد تعود سلبا على حياتهم، وأن "جيش مصر الأبيض يتحملون المخاطر في مواجهة وباء ينتشر حول العالم لكي يعالجون المرضي".

وأضاف "كريمة"، خلال لقاء له على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هؤلاء الأطباء ينطبق عليهم قول الله تعالى "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد"، حيث تنطبق على أي اناسا يقتحمون مخاطر فداء لغيره، وهذا ما حدث في عدة مشاهد في سيناء، منها عندما رأينا جنديا "دهس سيارة إرهابي حتي لا تنفجر في زملائه".

وأضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الجميع يرى ويعلم جهود الأطباء وكل التمريض والعاملين معهم لحماية المجتمع من تفشي فيروس كورونا، حيث يضعون أنفسهم في خط المواجهة، والعلماء الذين فسروا القرآن الكريم أكدوا أن الذي يقتحم المخاطر فداء لغيره يدخل في هذه الآية الكريمة.