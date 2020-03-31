14.2 ٪ زيادة في أعداد الخريجين بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2018/2019، والتي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص، بقصد تطوير المهارات البشـرية واكتساب خبرات إضافية في مختلف التخصصات.

وجاءت أهم المؤشــرات على النحو التالي:

أولا: المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص والذي بلغ إجمالي عـددها 607 مؤسسات عـام 2018/2019، مقابل 587 مؤسسـة عام 2017/2018، بنسبة زيادة قدرها 3.4٪.

وتضـم محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 122 مؤسسة يليها محافظة القليوبية بعدد 45 مؤسسة.

القطاع الحكومي :

يضم 486 مؤسسة تدريبية (المنهجي / غير المنهجي) عام 2018/2019، مقابل 478 مؤسـسة عام 2017/2018، بنسبة زيادة قدرها 1.7٪.

واحتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات 107 مؤسسات، بنسبة 22٪ من إجمالي عدد المؤسسات.

واستحوذ تخصص التمريض على العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 197 مؤسسة تدريبية بنسبة 40.5٪ من إجمالي عدد المؤسسات التدريبية في القطاع الحكومي (المنهجي / غير المنهجي).

2ـ القطاع الخاص بلـغ إجمالي مراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي 121 مركزا عام 2018/2019 مقابل 109 مركزا عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 11٪.

واحتلت محافظة أسيوط المرتبة الأولى بين باقي المحافظات من حيث عـدد هذه المـراكز بإجمالي 18 مركز تدريب مهني بنسبة 14.9٪، يليها محافظة القاهرة بعدد 15 مركز تدريب بنسبة 12.4٪ من إجمالي عدد مراكز التدريب المهني بالجمهورية.

ثانيا: الدارسين بالمؤسسات التدريبية والذي بلغ إجمالي عددهم بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي 107622 دارسا عام 2018/2019، مقابل 78055 دارسا عاما 2017/2018 بنسبة زيادة 37.9٪. بلغ إجمالى الدارسين بالتعليـم (منهجي / غير منهجي)، بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 8495 دارسا عام 2018/2019 مقابل 8881 دارسا عام 2017/2018 بنسبـة انخفـاض 4.3٪.

ثالثا: الخريجين بالمؤسسات التدريبية بلغ عددهم بالقــطاع الحكومي 28227 خريجا عـــام 2018/2019 مقابل 24715 خريج عام 2017/2018 بنسبة زيادة 14.2٪. بلـغ عدد خـريجى مـراكز التــدريـب الــمهـنى بالتـعليم (منهجي / غير منهجي) بالـقطاع الخاص 6231 خـريجا عـام 2018/2019 مقابل 5983 خريجا عـام 2017/2018 بنسبة زيادة 4.1٪.