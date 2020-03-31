لـ30 مايو.. مد فترة التقدم لجائزة العطاء والوفاء بجامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، مد موعد التقدم لجائزة العطاء والوفاء للأساتذة العاملين والمتفرغين بالجامعة، حتى موعد أقصاه 30 مايو المقبل.

وقال الدكتور أحمد زكي نائب، رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم الإعلان عن المسابقة بجميع كليات الجامعة وأقسامها الدراسية المختلفة، على أن تقوم كل كلية بترشيح عدد من أساتذتها، مع السيرة الذاتية لكل مرشح.

وأكد أن المسابقة تم مد موعد التقدم إليها إلى نهاية مايو المقبل، بدلًا من نهاية مارس الجاري.

يُذكر أن جائزة العطاء والوفاء يتم الإعلان عنها في شهر يناير من كل عام، وتنفذها إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة برئاسة المحاسب عمرو كشك.