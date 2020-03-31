المتهم بقتل زوجته أمام النيابة: رفضت إقامة علاقة معايا فخلصت عليها

كشف الشاب الثلاثيني المتهم بقتل زوجته فى بولاق الدكرور، بعد أن أمسك "يد الهون" وهشم رأس زوجته، وفرّ هاربا من مسرح الجريمة إلى منزل أحد أقاربه بمحافظة الدقهلية، عن تفاصيل جريمته قائلا: "رفضت تعمل علاقة معايا.. قتلتها وهربت".

وأضاف المتهم أثناء مثوله أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، أنّه متزوج قبل 3 سنوات، وأنّ زوجته تعمل عاملة نظافة، وكان دائم الخلافات معها، لرفضها الدائم إقامة علاقة معه.

وتابع المتهم: "يوم الجريمة طلبت منها علاقة ورفضت واستمرت في الرفض، واتخانقت معايا، روحت ماسك إيد الهون، وضربتها على رأسها وفضلت اضرب فيها لحد ما وقعت على الأرض جثة، سبتها وهربت ورحت عن أقاربي في الدقهلية، ومفيش يوم واحد ولقيت الشرطة جت وقبضت عليا".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدرت المحكمة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت قيادة اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، أنّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من سائق (40 عاما) مقيم دائرة القسم، أنّه علم من الأهالي بحدوث مشاجرة بين خالته وتدعى "كريمة"، عاملة نظافة (25 عاما)، مقيمة دائرة القسم وزوجها، عامل (35 عاما)، مقيم بالعنوان ذاته، وأقدم على قتلها وفر هاربا.

وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة المجني عليها مصابة بجرح قطعي طولي بفروة الرأس و6 جروح غائرة بالجبهة.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن التوصل لمكان اختباء المتهم لدى أقاربه بمحافظة الدقهلية، وضبطه.