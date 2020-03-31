الصحة الكويتية: 23 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي 289 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين بالفيروس إلى 289 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر اليومي لاستعراض تطورات المرض، إن الحالات تضمنت: 8 حالات، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران، و3 حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، موضحا أن جميعهم من المواطنين الكويتيين المتواجدين في "الحجر الصحي " المؤسسي.

وأضاف أنه بالنسبة للحالات "المخالطة" ، فقد تم رصد 14 حالة، منها 3 حالات لكويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا والسعودية، و3 حالات من الجنسية الهندية "مخالطين " لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، و3 حالات من الجنسية الهندية "مخالطين" لحالة مرتبطة بالسفر إلى الأردن، و4 حالات من الجنسية الهندية "مخالطين " لحالة تحت " التقصي الوبائي" ، وحالة من الجنسية البنجالية مخالطة لحالة مازالت تحت التقصي الوبائي، بالإضافة إلى حالة أخرى لمقيم من الجنسية البنجالية تحت "التقصي الوبائي".

وأوضح المتحدث ، أن الحالات المحتجزة في غرفة العناية الفائقة بلغت 13 حالة ، منها 3 حالات في وضع حرج، و10 حالات مستقرة، لافتا - في الوقت ذاته - إلى استقرار إجمالي من أنهوا فترة "الحجر الصحي " في مراكز "الحجر المؤسسي " المخصصة لهم، بعد القيام بجميع الإجراءات الوقائية لهم والبالغ عددهم 911 شخصا.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين ب"الحجر الصحي " جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.

ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية "مجددا" المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي و"المؤسسي"، حفاظا على صحتهم، ولصالح المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وفقا للتدابير المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، وضرورة تطبيق استراتيجية "التباعد الاجتماعي"؛ للحد من انتشار الفيروس.