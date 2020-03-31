138 مدرسة لصرف المعاشات وتخفيف الزحام عن مكاتب البريد في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تجهيز 138 مدرسة لتخفيف الزحام على مكاتب البريد في صرف المعاشات، مع استمرار المكاتب في أداء مهامها الأخرى، موضحا اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة، لتخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض وبينها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنّ المدارس التى تم تجهيزها ستبدأ أعمالها من اليوم 31 مارس لتلافي أي أخطاء أو معوقات قد تظهر قبل صرف المعاشات المقرر لها الأول من أبريل، مشيرا إلى مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنّ القرار يأتي في إطار السياسات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها من جانب المحافظة، وانطلاقا من الدور الحيوي والهام بالتعاون مع أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الجيزة، توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بتعقيم وتجهيز المدارس التي تم اختيارها، وتجهيز المدارس بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفة مؤمنة لموظفي البريد لمباشرة أعمالهم.

ومن جانبه، أشار خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بالتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير داخل المنافذ، ومراعاة عدم التكدس الازدحام حفاظا على سلامتهم.