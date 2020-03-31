 غدا.. 10 مدارس بالإسماعيلية تستقبل أصحاب المعاشات

قال الدكتورخالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن مديرية التعليم بالإسماعيلية جهزت 10 مدارس لصرف المعاشات بداية من الغد الأربعاء، وذلك يأتى طبقا للإجراءات الاحترازية وفى ظل سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتأمين دخل وخروج المواطنين أصحاب المعاشات وذلك لصرف معاش شهر أبريل 2020 والذي ستبدأ عملية صرفه غدا الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وأشار "قبيصى" إلى أن هذا الإجراء يتم لمنع تكدس أصحاب المعاشات وبالتنسيق مع هيئة البريد، حيث ستم نقل عملية الصرف من المكاتب لضيقها لأقرب المدارس الحكومية للمكاتب البريدية، وقال إنه تم تخصيص مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بأول شارع الثلاثيني للصرف عن مكتب الإسماعيلية الفرعي ومدرسة علي مبارك بمنطقة حي السلام لمكتب حي السلام، ومدرسة الشهداء الإعدادية لمكتب منشية الشهداء، ومدرسة عتاقة بمنطقة البلابسة، عن مكتب عرايشية مصر ثاني، ومدرستي فنارة الابتدائية وفنارة الإعدادية عن مكتب فنارة ومدرسة المحسمة الإعدادية بإدارة القصاصين لمكتب السويدات ومدرسة الفدائية الثانوية لمكتب الفدائية ومدرسة الظاهرية تعليم أساسي لمكتب الظاهرية بالتل الكبير.

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الدكتور خالد قبيصى