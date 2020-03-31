تناول السوائل الساخنة.. إرشادات لمساعدة مصابي كورونا على التعافي

منذ اللحظة الأولى بإعلان إصابة الحالة الأولى بفيروس كورونا المستجد في مصر، بدأت الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس في مصر.

وتستعرض "الوطن" نصائح وزارة الصحة والسكان والتي يجب اتباعها في حالة الإصابة بالفيروس خلال العزل المنزلي كالتالي:

- الحرص على تناول الطعام الصحي والمغذي والذي يساعد على تقوية المناعة بجسم الإنسان.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قدر الإمكان.

- تجنب التدخين قدر الإمكان لأنه يزيد احتمالية الإصابة بعدة أمراض مزمنة حال الإصابة بالفيروس.

- الحرص على ممارسة التدريبات الرياضية بالمنزل للبالغين نصف ساعة يوميا، وللأطفال ساعة يوميا.

- تجنب الاختلاط بالمحيطين حتى لا يتعرضوا للإصابة والحرص على استخدام أدوات خاصة لا يلمسها أحد.

- الحرص على ارتداء الماسك في حالة الإصابة.

- الإكثار من تناول السوائل الساخنة.