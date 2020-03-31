طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من انتشار المستلزمات الطبية المغشوشة

تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصناعة والصحة، تحذر فيه من مخاطر انتشار مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات في الأسواق.

وقالت "متى" إن أزمة فيروس كورونا المنتشر عالمياً، كشفت عن الوجه القبيح للصوص الأزمات، حيث غابت ضمائر البعض، ساعين خلف الأرباح، ولو على حساب أرواح الضحايا، ومن هنا ظهرت مستلزمات طبية مغشوشة.

وتابعت أن مصانع "بير السلم" تمارس أنشطتها الإجرامية لبيع مستلزمات طبية مغشوشة، وسط غياب الرقابة، وتطبع على عبواتها معلومات خاطئة منسوبة لشركات كبرى، ثم تطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب صحة عشرات الآلاف من المواطنين، وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت أجهزة الرقابة وحماية المستهلك بتكثيف الحملات، كما دعت المواطنين إلى تحري الدقة في الأماكن التي يشترون منها، بالإضافة إلى الحصول على فاتورة ضريبية، لأن الأشخاص الذين يمتلكونها تكون منتجاتهم موثوقة ومعلومة، وما دون ذلك يكون المنتج مغشوشاً ومجهول المصدر.