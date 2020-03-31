محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بمجمع التمور بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف على سير العمل والتأكد من استمراره وعدم توقفه، خاصة في ظل موسم التصنيع والرواج التسويقي للتمور، كما اطمئن على حصول العمال على أجورهم كاملة وعدم تأخرها.

وقال المحافظ، إن قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا لا تشمل مصانع المنتجات الغذائية، مشددًا بضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة للوقاية من أي عدوى محتملة.

وأضاف المحافظ، أنه شدد أيضًا على عدم خروج المنتجات بأي حال من المحافظة بدون وضع الشعار واللوجو المعتمد، والذي يمثل دعاية وإعلان عن منتجات المحافظة الرئيسية.