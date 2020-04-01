بعربة فول ومدفع إفطار.. عائلة بالغردقة تبدع في مواجهة كورونا

صمم رجل وزوجته، خلال فترة إقامتهمت بالمنزل، مجسما صغيرا، يحمل "مدفع رمضان وعربية فول"، ليعبرا بتفاؤلهما بانتهاء شهر الحظر قريبا، واستقبال شهر الخير، ليقدما تهنئة لشعب مصر "رمضان كريم"، َاستغلالا لوقت فراغهما، َوجلوسهما بالمنزل، أثناء فترات حظر التجول.

أصبح إبراهيم عبدالحي من مواطني الغردقة، فجأة بدون عمل، حيث انه كان يعمل مرشد سياحي، وذلك قبل توقف السياحة، نتيجة قرار تعليق الطيران، وبات يجلس في المنزل معظم الوقت، فأراد استغلال الوقت في عمل يجمعه مع زوجته، ابتكرا معا فكرة عمل مجسم مدفع رمضان وعربة فول، مستخدمين الكرتون والفوم والزجاجات الفارغة، وعلى حد قولهما، منها تهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، ومنها تفاؤل بالقضاء على فيروس كورونا في مصر، قريبا.

يقول إبراهيم عبدالحي لـ"الوطن"، إنه أول مرة يصنع مجسم في حياته، ولكن وقت الفراغ، جعله يفكر ويبتكر، وأن الفكرة بدأت أثناء النقاش مع زوجته، حيث تفائلا بالقضاء على فيروس كورونا، نتيجة للخطوات الاستباقية التي تنتهجها الدولة، واستجابة الشعب لفترات الحظر، للخروج من الأزمة في أقرب وقت.

وتابع: أنهما فكرا سويا في قدوم شهر رمضان، فرأى صنع مجسم لمدفع رمضان، وعربة فول للتهنئة بقدوم الشهر الكريم خلال أيام قليلة، وأيضا استغلال وقت فراغهم، موضحا أنه اشترك في عمل المجسم، مع زوجته، وذلك باستخدام كرتونة فارغة، وزجاجة مياه معدنية بعد طلائها، وقطع من الفوم.

وتقول زوجته لـ"الوطن"، إن من فوائد كورونا والحظر الذي قررته الدولة، هو تقريب أفراد العائلة وجلوسهم مع بعض أطول فترات ممكنة، ما يساعد في تقوية الروابط العائلية، مؤكدة لا جدال أن فيروس كورونا ليس كله أضرار، ولكنه يحمل فوائد، منها الالتزام والمحافظة على النظافة، والأهم جلوس الأزواج في المنازل مع زوجاتهم، لفترات طويلة.