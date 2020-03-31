"النقل" تدفع بأتوبيسات فاخرة لنقل العالقين من مطار القاهرة للحجر الصحي

قرر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الدفع بـ4 أتوبيس سوبر جيت فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول إلى موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة، وذلك لركاب الطائرة القادمة من لندن إلى القاهرة الساعة التاسعة مساء اليوم، وكذلك الطائرة القادمة من فرنسا إلى مطار القاهرة، والمقرر وصولها في الثانية عشرة وربع بعد منتصف الليل.

يأتي ذلك، استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر، وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.