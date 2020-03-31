صور.. تشميع مطاعم وكافيتريات في حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مدينة الزرقا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، برئاسة العقيد فادي يوسف لوقا عوض رئيس المركز والمدينة، حملة لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال، وجرى الالتزام بالحظر بشوارع المدينة والقرى، بالتنسيق والتعاون مع مركز شرطة الزرقا، وجرى غلق المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات والسيبر نت، وتشميع 2 مطعم، وجرى غلق وتشميع كافيه بميت الخولي عبدالله.

ونفذ مجلس مدينة الزرقا، التابع لمحافظة دمياط، حملة تطهير وتعقيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بجهاز الفوجر ضد فيروس كورونا المستجد.