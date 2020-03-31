المطار يستقبل رحلتي "لندن وباريس".. ومصادر: اصطحاب الركاب للحجر الصحي

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، طائرتان عائدتان من العاصمة البريطانية "لندن"، رقم MSR778 والعاصمة الفرنسية "باريس"، إيركايرو SM2101.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلتين نجحتا في نقل المصريين الراغبين في العودة لمصر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية، على رعاية أبنائها، واعادتهم إلى أرض الوطن.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أنه فور وصول الرحلتين، جرى توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحي، على جميع العائدين، بلا استثناء، وعقب انتهاء الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، جرى أصطحاب جميع العائدين، لأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة الدولي.

وجرى حجز جميع المسافرين لاخضاعهم لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوم، على أن يجري متابعتهم صحيا بشكل يومي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع عدة وزارات.

وأوضحت المصادر، أنه جرى اصطحاب المسافرين عبر 4 أتوبيسات تابعه لشركة سوبر جيت، لأحد الفنادق المحيطة بمطار القاهرة الدولي.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، نظمت بالتعاون مع وزارة الهجرة، رحلة إلى لندن لعودة المصريين العالقين هناك بعد قرار تعليق الرحلات من وإلى مصر، في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا، كما نظمت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، رحلة إلى باريس لعودة المصريين.