لاتهامهم بتجارة المخدرات.. حبس 7 أشخاص ومصادرة أموالهم بأسيوط

قررت النيابة العامة حبس 7 أشخاص 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتبين من خلال التحريات، أن المتهمين تحصلوا على مبلغ 55 مليون جنيه من تجارة المخدرات، وأمرت النيابة بمصادرة أموال المتهمين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمين بمحافظة أسيوط)، يتاجرون في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة.

وتبين أن المتهمون يعزمون على شراء أراضي زراعية وعقارات وأراضي فضاء وسيارات، وإقامة أنشطة تجارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 55 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.