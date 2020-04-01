من البيت.. طريقة إصدار الشهادات والودائع من خدمة "الأهلي نت"

يقدم البنك الأهلي لعملائه، إمكانية إصدار الشهادات والودائع من خلال خدمة "الأهلي نت".

وتستعرض "الوطن" فيما يلي، طرق إصدار الشهادات والودائع من خدمة "الأهلي نت"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي الخاص بالبنك، استمرارالسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

طريقة إصدار الشهادات والودائع من خدمة الأهلي نت

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي.

الضغط على الشهادات، الودائع، الأوعية من القائمة الرئيسية بالأعلى.

اختيار إصدار الشهادات، والودائع.

اختيار المنتج، حساب الإصدار.

تحديد مبلغ الشهادة، الوديعة.

اختيار مدة الشهادة

تعليمات الاستحقاق وحساب التعلية

الموافقة على الشروط والأحكام، وتفاصيل الرسوم

ثم الضغط على تنفيذ

يظهر على الشاشة تأكيد عملية الإصدار، راجع البيانات ثم اضغط على تأكيد