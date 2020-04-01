دينا ترد على سخرية "الصقر" من عملها: هتمنع دينا فؤاد من التصوير؟

استنكرت الفنانة دينا سخرية أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، من منشورها على إنستجرام الذي كان نصه: "مضطرين ننزل نصور علشان مسلسلات رمضان، اللوكيشن كله كمامات ومطهرات".

وعلق حسن على منشور دينا عبر حسابه على "تويتر": "بما إن اللوكيشن معقم وفيه مطهرات وكمامات، لا بقى ده إحنا نيجي نصلي الجمعة الجاية عندكم، وإخواتنا الأقباط يجوا يوم الأحد طالما مش عارفين نعقم ونحط كمامات في المساجد والكنائس، والله هم يبكي وهم يضحك".

ومن جانبها، قالت دينا، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنها ملتزمة بقرارات الحكومة المصرية التي لم تمنع المواطنين من تأدية أعمالهم في مواعيد ما قبل ساعات الحظر المعلنة، مضيفة أن مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة القبطية هي الجهات التي أصدرت قرارا بتعليق الصلاة في المساجد والكنائس لمدة أسبوعين.

ووجهت دينا سؤالا للعميد: "يا ترى هتمنع زوجتك دينا فؤاد من التصوير لو عندها شغل؟".

يذكر أن دينا تواصل تصوير دورها في مسلسل "سلطانة المعز" للمخرج محمد بكير، وبطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.