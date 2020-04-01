وزير خارجية إيطاليا: انتشار كورونا يتطلب تنسيقا عالميا غير مسبوق

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في رسالة بعث بها إلى وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، إن الوضع الحالي لانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتطلب جهدًا مشتركًا استثنائيًا وتنسيقًا عالميًا غير مسبوق، يمكن تعزيزه من خلال مظاهر الدعم والتضامن على المستوى الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأوضحت الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن عبدالله، تلقت رسالة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ردًا على رسالتها بالتضامن مع الحكومة والشعب الإيطاليين في مواجهة وباء "كورونا".

وأعرب الوزير الإيطالي، عن تقديره العميق لرسالة التضامن والمواساة التي وجهتها وزيرة خارجية السودان، للحكومة والشعب الإيطاليين، والتي تشهد على الروابط القوية التي توحد البلدين، حتى في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وتطرق دي مايو، إلى التطور الخاص بانتشار الوباء الذي أجبر الدول على اتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل السعي لخلق رد سريع وفعال للطوارئ الصحية، معربًا عن أمله في أن تتاح لهما الفرصة للقاء بمجرد أن تنتهي هذه الأوضاع الصعبة.

وسجلت إيطاليا 727 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، فيما تجاوز عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا 110 آلاف حالة.