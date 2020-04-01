  مسؤولة روسية: لا وجود لأي قفزة في انتشار كورونا بالبلاد

أكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، عدم وجود أي قفزة في وتائر ارتفاع عدد الحالات المسجلة للإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"في روسيا.

بوبوفا: 85 من الأقاليم الروسية في مراحل متفاوتة من انتشار الوباء

وقالت بوبوفا للصحفيين، اليوم، إنه "لا توجد في روسيا اليوم أي قفزة (في نمو عدد المصابين)، ونحافظ على مؤشر الارتفاع عند مستوى 1.2 مرة خلال عدة أيام، ونتخذ عددًا من الإجراءات في هذا الصدد"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت المسؤولة الروسية، أن 85 من الأقاليم الروسية في مراحل متفاوتة من انتشار الوباء، مضيفة أن 45 إقليما في الوقت الحالي في المرحلتين الأولى أو الثانية من تفشي الوباء.

وذكرت بوبوفا، أنه تم فحص أكثر من 5 ملايين و333 ألف شخص للكشف عن كورونا، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها روسيا تسمح بالحد من رقعة انتشار كوفيد 19.

وأشارت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، إلى عدم وجود أعراض المرض لدى أكثر من 20% من المواطنين الذين تأكدت إصابتهم بكورونا، وعند 14% أعراض الالتهاب الرئوية.

جدير بالذكر، أن عدد المصابين بكورونا في روسيا بلغ 2777 شخصا مع تسجيل 24 حالة وفاة، بينما تعافى 190 شخصا من الفيروس.