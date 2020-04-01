رتل عسكري تركي جديد يدخل الأراضي السورية

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إن رتلا عسكريا تركيا دخل الأراضي السورية، حيث دخلت عشرات الآليات من دبابات وناقلات جند ومدرعات عبر معبر كفر ولسين الحدودي مع لواء إسكندرون، واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة في محافظة إدلب.

10 آلاف جندي تركي في إدلب

وذكر المرصد، في بيان على موقعه الرسمي اليوم، أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة من 2 فبراير وحتى الآن بلغ أكثر من 5535 شاحنة وآلية عسكرية تركية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

وأشار المرصد، إلى أن عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة بلغ أكثر 10250 جندي تركي.