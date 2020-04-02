مدير بنك الدم: نناشد المواطنين بعدم التوقف عن التبرع

قال الدكتور إيهاب سراج مدير بنك الدم المركزي، إن الدم مصدره الوحيد هو الإنسان، والمصدر الوحيد للحصول عليه عن طريق حملات التبرع بالدم، لافتاً إلى أن حملات التبرع كانت تعتمد بشكل كبير على الوجود في التجمعات والميادين التي يوجد بها كثافة كبيرة من المواطنين.

وأضاف سراج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه في هذه الفترة الوضع اختلف كثيراً جدا عن قبل، لأن الكثافة في الشارع قلت كثيرا، وهذا من شأنه أن يؤثر نسبياً على عدد المتبرعين، لذلك توقعنا هذه المشكلة من قبلها بفترة، وحاولنا عمل بعض الخطوات التمهيدية لتعويض النقص المتوقع في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتابع: "استطعنا بنسبة كبيرة تغطية النقص لأن طلبات الدم قلت هذه الفترة عن أي وقت سابق، مشيراً إلى أنه جرى عمل مبادرة "علشان الدم ميقلش" لذلك نناشد المواطنين بالتبرع بالدم في هذه الفترة في المركز القومي لنقل الدم بجميع فروعه الإقليمية على مستوى الجمهورية التي تفتح أبوابها لاستقبال المتبرعين من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ3 عصراً".

وأوضح أنه يجري تطهير المراكز مرتين يومياً للحفاظ على صحة المتبرع بالدم والذي يعد بالنسبة لنا جوهرة، ولدينا كافة وسائل التعقيم والتطهير بالمراكز لسلامة المتبرعين بالدم، بالإضافة إلى متابعة كل إجراءات مكافحة العدوى طبقا لاشتراطات وزارة الصحة للتبرع بالدم.