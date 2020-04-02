"الصحفيين": آخر موعد في الاشترك الاستثنائي بمشروع العلاج اليوم الخميس

قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن الاشتراك الاستثنائي في مشروع العلاج ينتهي اليوم الخميس 2 أبريل، لتمكين من فاتته الفرصة، ويرغب في الاشتراك.

وتابع عبد المجيد في بيان له "تسهيلًا على الزملاء، وحفاظًا على سلامتهم، يمكنهم إرسال ما يفيد طلب الاشتراك، وبيانات العضو وأسرته، والصور الخاصة بهم، إذا لم يكن سبق اشتراكه في أعوام سابقة على رقم الواتس (01288888720)، وسيتم الاشتراك له، على أن يُسدد فور تسلمه الكارنيهات".

وأوضح أن الإرسال بحد أقصى الساعة الواحدة ظهرًا، ولن يكون هناك بالإمكان إعادة فتحه، اللائحة تستوجب قرار مجلس، وقد تم تذليل أي عقبة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم إعفاء الحالات التالية من غرامة التأخير، لراغبي الاشتراك الاستثنائي، وهم:

أ- المتعطلة صحفهم، أو المفصولون.

ب- الذين تصادف وجودهم خارج البلاد، خلال فترة الاشتراك الرسمي.

ج- مراسلو الصحف بالمحافظات، الذين لم يتمكنوا من الحضور في المواعيد الرسمية.

ويثبت التواجد خارج البلاد، بجواز السفر، والمراسلون بخطاب من الجريدة.