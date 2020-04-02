"خطة النواب" تبدأ مناقشة قانون الموازنة الجديد الاثنين المقبل

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستبدأ في عقد أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والذي تم إحالته من الحكومة إلى البرلمان منذ 48 ساعة.

وقال "سالم" في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتم عقد 8 جلسات خلال الأسبوع المقبل بحضور 9 وزارات، وسيكون أولى الاجتماعات يوم الاثنين المقبل.

وشدد "سالم" على أنه سيراعى عقد هذه الاجتماعات في قاعة الشورى، وسيتم اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، فيما تنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قرار الدكتور علي عبدالعال بإحالة مشروع الموازنة العامة الجديد إلى اللجنة للبدء في مناقشتها.

وتنص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة المتعلقة بمشروعات الموازنة العامة والحساب الختامي وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها".

ويحق للجنة الخطة والموازنة، أن تشكل لجانا فرعية لمناقشة بنود الموازنة، من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس، ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة".

ويحق لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، ويجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة.