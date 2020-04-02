الغزالي حرب: لا داعي لوجود وزارة للثقافة أو للإعلام

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، إن ظهور المسؤولين في الإعلام وإتاحة المعلومة مفيد للرأي العام، وهي السبيل الأكثر للقضاء على الشائعات، موضحا أنه تفاجأ من تعيين وزيرا للإعلام، لأن الإطار العام المتوافق عليه بعد الدستور الأخير يقول إنه لا توجد وزارة إعلام.

وأضاف حرب، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه بتعيين وزيرا للإعلام أصبح لدينا وزيرا للإعلام بجانب مؤسسات ثلاثة بديلة، وقطعا سيحدث نوع من التضارب في عملهم.

وتابع حرب: "شايف أنه لا أهمية لوزير الإعلام ولا وزارة الثقافة.. مصر لما كان فيها توفيق الحكيم ونجيب محفوظ كان فيها وزير ثقافة؟.. هما الموظفين في وزارة الثقافة هما المثقفين؟.. وكم بلد في العالم فيها وزير ثقافة؟".